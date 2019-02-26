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Gençler arası şiir okuma yarışması il birinciliği düzenlendi

Erzincan’da Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması yapıldı.

26 Şubat 2019 Salı 12:06
Gençler arası şiir okuma yarışması il birinciliği düzenlendi

Erzincan’da Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması yapıldı. Erzincan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yarışmada vatan sevgisi temalı şiirler okuyan gençler büyük beğeni kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bin yıllık kültürümüzün ayrılmaz parçası olan Türk Müziği, Şiir ve Tiyatronun gençlerce benimsenmesi, yaşatılması ve değerlerimizin sahneye taşınması amacıyla hayata geçirilen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması İl Birinciliği Erzincan Gençlik Merkezi’nde yapıldı. 14-17 ve 18-25 yaş grubu arası erkek ve bayan kategorisinde düzenlenen il birinciliği yarışmasına 16 genç katıldı. Vatan, Milli Mücadele, Bağımsızlık ve Kahramanlık sevgisini anlatan şiirlerin okunduğu yarışmada 14-17 yaş grubu erkek kategorisinde Hasan Berkay Durdu birinci olurken yine 14-17 yaş grubu bayan kategorisinde Nuray Sunar birinci oldu. 18-25 yaş grubu erkek kategorisinde Hamza Işık birinci olurken yine 18-24 yaş grubu bayan kategorisinde İrem Kezban Erman birinci oldu. Düzenlenen Şiir Okuma Yarışması İl Birinciliği yarışmasında dereceye girenler 15 Nisan 2019 tarihinde Van’dadüzenlenecek olan grup yarışmasında Türkiye finaline katılmak için yarışacaklar.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:06
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