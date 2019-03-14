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Genç yeteneklere destek

Yün üzerine global bir otorite olan, The Woolmark Company genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor.

14 Mart 2019 Perşembe 14:46
Genç yeteneklere destek

Yün üzerine global bir otorite olan, The Woolmark Company genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Her yıl düzenli olarak organize ettiği ‘doğal olarak ilham veren’ seminerleri ile geleceğin yeteneklerine ilham kaynağı olmayı hedefliyor.


Moda, tasarım ve tekstil öğrencilerini hedefleyerek organize ettiği Merinos yününün farklı kullanım alanlarını anlatan seminerler sayesinde gençlerin yeni başlayan kariyer hayatlarına yeni bilgiler ekleyemeyi amaçlıyor.


Geçtiğimiz günlerde öğretim kurumlarından 200’den fazla moda, tasarım ve tekstil endüstrisi öğrencisi The Woolmark Company’nin SALT Galata’ta organize ettiği Doğal Olarak İlham Veren seminerine katıldı.


Avusturalya Büyükelçiliği’nin Victoria, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Ataşesi Gerard Seeber’ınaçılış konuşmasını yaptığı seminer sektörün önde gelen isimlerini konuk etti.Moda ve Tekstil sektörüne geniş bir açıyla bakan seminer programı yünün çok yönlülüğünü ve geniş kullanımını da konu aldı. Moda Hukuku Enstitüsü’nden Erdem Eren ve Irmak Yılmaz, sürdürülebilir büyümenin ekonominin her alanına uygulanması gerektiğinin belirtirken Moda sektöründe bu yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurguladı. Eren, moda sektöründe çevreyi koruma, temiz üretim, geri dönüşüm ve kaynak kullanımı gibi farklı olgulara dikkat çekerek yün kullanımının önemini belirtti.


Vakko Dış Ticaret & Satın Alma Direktörü Göksün Gözüdok ise hem kadın hem erkek giyiminde kaliteyi en ön planda tuttukları için doğal elyafları ve dolayısıyla yün kullanıma verdikleri öneme dikkat çekti.


Köklü dokuma firması Bahariye Mensucat’tan Kalite Güvence ve Planlama Müdürü Şansal Çetin de, üretimde yün kullanımına ağırlık vererek kalite standartlarını karşılayan kumaş elde etme konusunda güçlendiklerini belirtti ve aynı zamanda su sarfiyatını yün kullanımı ile minimuma indirgeyerek çevreye daha duyarlı bir yaklaşım elde edebildiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:46
  1. doğa

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