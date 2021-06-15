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Genç yetenek dikkatleri üstüne çekti!
Spor Genç yetenek dikkatleri üstüne çekti!
Spor

Genç yetenek dikkatleri üstüne çekti!

Nafican Yardımcı ve bir çok oyuncuyu alt yapısından çıkaran Çorumspor'da gözler alt yapıya çevrildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 19:49:00 -
Genç yetenek dikkatleri üstüne çekti!

Alt yapısından A takıma çıkardığı futbolcularla adından söz ettiren Çorumspor'da çalışmalar sürüyor.

1,88 boyundaki sol ayaklı santrafor Murat Aşkın

Çorum FK U19 takımında top koşturan sol ayaklı 1.88 boyundaki dev pivot santrafor Murat Aşkın dikkatlari üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 18 yaşındaki santraforun performansı alt yapıdan tam not aldı.

Kaynak: Timetürk

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