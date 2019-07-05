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Genç ve kadın girişimcilerden eğitim iş birliği

TOBB Bursa Genç ve Kadın Girişimciler İcra Komiteleri aylık olağan toplantılarını Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:49
Genç ve kadın girişimcilerden eğitim iş birliği

TOBB Bursa Genç ve Kadın Girişimciler İcra Komiteleri aylık olağan toplantılarını Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptı.


Bursa Ticaret Borsası TOBB Genç ve Kadın İcra Komiteleri, aylık olağan toplantılarını, II. Abdülhamid Han tarafından Bursa sancağına bağlı Hamitler köyünde 26 bin dönümlük araziye kurulan Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi`nde yaptı. Okulun kütüphanesinde yapılan toplantıda, Okul Müdürü Ömer Bülbül tarafından üyelere bilgi verildi. Lise için fikir alışverişinde kadın ve genç iş insanları, Bursa ve Türkiye için tarihi öneme sahip okulu daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak için kolları sıvadı.


Okulu gezerek yapılması gerekenleri yerinde tespit eden İl İcra Komitesi üyeleri, Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim öğretim döneminde staj programlarının uygulanmasına yardımcı olmak ve mezun olduktan sonra da istihdam konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek şartları uygun öğrenciler için iş garantili okul imajının kazandırılması konularında fikir birliğine vardı.


Bursa Ticaret Borsası Başkan Danışmanı Can Aydoğan, “Eğitimi, geleceğimizi, tarihimizi çok önemsiyoruz. Bu okulumuzda da yaşayan bir tarih saklı. Ayrıca Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız ve TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz Özer Matlı da bu konuyu önemsiyor. Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:49
  1. doğa

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