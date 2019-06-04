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Genç ve Beytülmakdis Akademi Mescid-i Aksa'da "Gönül Sofrası" kurdu

04 Haziran 2019 Salı 18:32
Genç ve Beytülmakdis Akademi Mescid-i Aksa'da "Gönül Sofrası" kurdu

KUDÜS (AA) – Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Genç ve Beytülmakdis Akademi Projesi ekibi Mescid-i Aksa'da iftar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını "gönüllülük yılı" ilan etmesiyle birlikte "Sen de Gönül Ver" sloganıyla başlatılan proje kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelen proje ekibi, Kadir Gecesi'nden bu yana Harem-i Şerif'te bin kişi için iftar programı düzenledi.

Genç ve Beytülmakdis Akademi gönüllüleri tarafından kurulan Gönül Sofrası'nda dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanlar hep birlikte iftar etti.

Proje gönüllüsü Sümeyye Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlara Mescid-i Aksa'da iftar sofrası kuruyor olmak beni oldukça heyecanlandırdı. Ramazanın kardeşlik iklimini burada hep beraber yaşadık." dedi.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu çalışmanın hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyime dönüştüğünü dile getiren Yaman, "Buradan genç kardeşlerime diyorum ki siz de gönüllü faaliyetlerde bulunun, Sayın Bakanımızın dediği gibi Gönül verin Dünyayı birlikte güzelleştirelim." ifadelerini kullandı.

Genç ve Beytülmakdis Akademi ekibi ayrıca Kudüs'te ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık giysi dağıttı.

Ekip, geçen sene de Mescid-i Aksa'da 2 bin kişilik iftar sofrası kurmuştu.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:32
  1. Filistin
  2. Genç ve Beytülmakdis Akademi
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

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