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Genç USMED'ten sahte banka sitesi uyarısı

Başkan Ahmet Yusuf Bakkal:- "Siber dolandırıcılar, başta Twitter, Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunda resmi sponsorluk alarak tüm kullanıcılarda görünen paylaşımlar yapıyor. Banka isimlerini ve logolarını taklit ederek kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyor ve bilgilerini çalıyor"

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:22
Genç USMED'ten sahte banka sitesi uyarısı
İSTANBUL (AA) - Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yusuf Bakkal, siber dolandırıcıların sosyal medya platformunda banka ismi ve logolarını taklit ederek, kullanıcıları sahte sitelere yönlendirdiğini ve bilgilerini çaldığını bildirdi.

Bakkal, açıklamasında, sosyal ağların kullanımının artmasıyla siber suçlarda da ciddi bir yükseliş görüldüğünü belirtti.

Bazı banka isimlerini kullanarak çeşitli kampanya ve ilanlarla kullanıcıları sahte hesaplara yönlendiren siber saldırganların binlerce kullanıcıyı mağdur ettiğine dikkati çeken Bakkal, "Aktif dijital bankacılık kullanım sayısı Haziran 2018 Türkiye Bankalar Birliği (TBB) araştırmasına göre 37 milyon kişiyi aşmış durumda. Bu durumun farkına varan siber dolandırıcılar, başta Twitter, Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunda resmi sponsorluk alarak tüm kullanıcılarda görünen paylaşımlar yapıyor. Banka isimlerini ve logolarını taklit ederek kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyor ve bilgilerini çalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakkal, dolandırıcıların önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini sahte banka hesaplarından duyurduklarını, daha sonra da birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yönlendirdiklerini ve hesap bilgilerini ele geçirdiklerini kaydetti.

- Mavi tik işaretine dikkat edin

Linke tıkladıktan sonra kaydını tamamlayan kullanıcılara "telefon ve internet paketi" hediye edileceği vaat edilen sitelerde birçok kişinin kart numaraları ile şifrelerinin deşifre edildiğini, hesapların bu yolla boşaltıldığını aktaran Bakkal, şu görüşleri dile getirdi:

"Sosyal medya platformlarında bir hesabın gerçek olup olmadığını anlamak aslında çok kolay. Resmi kurum ve kuruluşlar sosyal medyada açtıkları hesapları doğrulatarak isimlerinin yanına 'mavi tik' alıyorlar. Alınan bu 'mavi tik' bir hesabın platform tarafından onaylandığını ve güvenilir olduğunu ifade ediyor. Kullanıcıların güvenlikleri için 'mavi tik' bulunmayan hesaplarda yayınlanan 'kampanya, hediye, çekiliş' gibi vaatlerde bulunan linklere kesinlikle tıklamamaları gerekiyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:22
  1. Ahmet Yusuf Bakkal
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  3. Genç USMED
  4. sahte site
  5. siber dolandırıcı

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