Genç Türk hafız dünya ikincisi oldu!

Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı ve İslam Birliği Zagreb İşbirliğinde 25. Uluslararası Kuranı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması 27-29 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te düzenlendi.

Yarışma, Güzel okuma, 5 cüz Hafızlık, 15 Cüz Hafızlık ve Tam Hafızlık olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Yarışmaya Türkiye, Kanada, Finlandiya, Rusya, Fransa, Moritanya, Bosna Hersek, Cezair, Malezya, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Çeçenistan, Bangladeş başta olmak üzere 55 ülkeden yarışmacı katıldı.

Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan Abdülkerim İleri Kur’anı Kerim’i güzel okuma dalında dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmada dereceye girenler:

1. Kazem Azar Pira (İran) 97,21 puan

2. Abdulkerim Ileri (Türkiye) 96,21 puan

3. Ibrahim Bilčević (Bosna Hersek) 94,13 puan

