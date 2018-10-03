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Genç Türk hafız dünya ikincisi oldu!

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen Kur'anı Kerimi güzel okuma yarışmasında Abdulkerim İleri dünya ikincisi oldu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
Genç Türk hafız dünya ikincisi oldu!

Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı ve İslam Birliği Zagreb İşbirliğinde 25. Uluslararası Kuranı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması 27-29 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te düzenlendi.

Yarışma, Güzel okuma, 5 cüz Hafızlık, 15 Cüz Hafızlık ve Tam Hafızlık olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Yarışmaya Türkiye, Kanada, Finlandiya, Rusya, Fransa, Moritanya, Bosna Hersek, Cezair, Malezya, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Çeçenistan, Bangladeş başta olmak üzere 55 ülkeden yarışmacı katıldı.

Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan Abdülkerim İleri Kur’anı Kerim’i güzel okuma dalında dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.  

Yarışmada dereceye girenler:

1. Kazem Azar Pira (İran) 97,21 puan
2. Abdulkerim Ileri (Türkiye) 96,21 puan
3. Ibrahim Bilčević (Bosna Hersek) 94,13 puan

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
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