0553 313 94 23

“Genç Ticaret köprüsü” toplantısı yapıldı

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi ve Altın Safran Uluslarası Öğrenci Derneğinin ortaklığında yapılan “Genç Ticaret köprüsü” projesi toplantısı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:24
“Genç Ticaret köprüsü” toplantısı yapıldı

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi ve Altın Safran Uluslarası Öğrenci Derneğinin ortaklığında yapılan “Genç Ticaret köprüsü” projesi toplantısı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti.


Toplantıya Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı,Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Öztürk ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Savaş katıldı. Genç MÜSİAD Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Uluçay, Sektör Kurumları Birim Başkanı Çelen Uygar As, Üniversite Birim Başkanı Ebru Uğurlu ve Altın Safran Uluslarası Öğrenci Derneği Kurucu Başkanı Ergin Akgün proje hakkında bilgiler verdi.


Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay, projenin yabancı uyruklu öğrenciler kapsamında gerçekleştirildiğini ve bu yabancı gençlere kentin ticari anlamda avantajlarını tanıtarak Karabük’ün ihracat ve uluslararası ticaret anlamında potansiyelini yükseltmek amacında olduklarını belirtti.


Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acarise “Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmeye çalıştıkları için Bekir Uluçay öncülüğünde Genç MÜSİAD’a Ergin Akgün öncülüğünde Altın Safran Uluslararası Öğrenci Derneğine çok teşekkür ediyor kendilerine başarılar diliyorum. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak proje bulunmaktan ve elimizden gelen desteği verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz " ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale ve Yeni Zelanda şehitleri için lokma dağıtıldı
    1. Çanakkale ve Yeni Zelanda şehitleri..
    2. Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni
    3. MHK’den VAR açıklaması
    4. Üzüm hoşafı nasıl yapılır? | Üzüm..
    5. Kocaeli’de kaçak sigara ve içki..
    6. Şehit Mustafa İlter’in ismi..
    7. Gaziantep oy kullanma saati 2019..
    8. Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma..
    9. Çanakkale ruhu üzümün başkenti..
    10. Şehit yakınları ve Gazi Derneklerine..
    11. Windows 10 format nasıl atılır? |..
    12. Şoke eden karar! Otomobil çalan hırsız..
    13. Şırnak’ta terör örgütüne finans..
    14. Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir..
    15. İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut..
    16. Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    17. Başkan Vergili’ye vatandaşlardan yoğun..
    18. Şehit ve Gazi Aileleri onuruna yemek..
    19. Yüksekova’da ev yangını
    20. TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza
    21. Uysal, “İstese de istemese de..
    22. Çanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle..
    23. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    24. Şehit Murat Akdemir’in ailesinden..
    25. Havalar ısındı vatandaşlar sahile akın..
    26. Yüksek şeker testi nasıl yapılır?
    27. Sinirsel şeker hastalığı belirtileri..
    28. Kaya, “Karşılıklı çözüm üretmeyi..
    29. İngiltere'deki saldırgan "Tüm..
    30. Trafik polisleri yeni üniformalarını..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun