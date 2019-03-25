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Genç tenisçinin kariyerinde bir ilk

- Muhammed Kaan Erel, ITF gençler kariyerindeki ilk şampiyonluğa Hindistan'da ulaştı

25 Mart 2019 Pazartesi 09:36
Genç tenisçinin kariyerinde bir ilk

ANKARA (AA) - Türk tenisçi Muhammed Kaan Erel, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Hindistan'da katıldığı turnuvada elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2002 doğumlu Muhammed Kaan, Dehradun şehrinde, 5. seviye organizasyonda mücadele etti.

6 numaralı seribaşı olarak ter döken Türk tenisçi, tek set kaybı yaşadığı turnuvanın finalinde ev sahibi ülkeden Chirag Duhan ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Muhammed Kaan, gençler turundaki ilk kupasını kazandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:36
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