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Genç sesler yarıştı

Tokat’ta düzenlenen gençler arası Türk müziği yarışması il finalinde öğrenciler kıyasıya yarıştı.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Genç sesler yarıştı

Tokat’ta düzenlenen gençler arası Türk müziği yarışması il finalinde öğrenciler kıyasıya yarıştı.


Tokat Gençlik Merkezinde düzenlenen gençler arası Türk müziği il finali yarışmasında sahne alan gençler büyük heyecan yaşadı. Geleceğin ses sanatçısı olmaya aday gençler jüri karşında performanslarını sergiledi. İl finalinde 18-23 yaş bayan kategorisinde Melisa Yeşilsu, 18-23 yaş bay kategorisinde Baturay Mutlu, 24-29 yaş bayan kategorisinde Özge Malkoç, 24-29 yaş erkek kategorisinde Halil İbrahim Çakallı kategorilerinde birinci oldu. Yarışmanın il birincileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Nisan ayında Samsun’da düzenleyeceği gençler arası Türk Müziği yarışmasında Tokat’ı temsil edecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. sergi
  2. sanat

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