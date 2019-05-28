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Genç ressamlar Ayasofya Meydanı'nda buluştu

İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen "Vatan ve Kardeşlik Sevgisi" temalı resim yarışmasına 10 ressam ile 150 genç katıldı- Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama:- "Bugün burada sadece bir resim etkinliğine değil aynı zamanda çağ kapatıp çağ açan bir fethin, ilmek ilmek dokunuşuna şahitlik etmiş olacağız"- "Gençlerimiz, tıpkı fetih sonrası İstanbul'a huzuru ve barışı getiren Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi bu topraklara hasreti, muhabbeti ve sevdayı ekecekler"

28 Mayıs 2019 Salı 22:57
Genç ressamlar Ayasofya Meydanı'nda buluştu

İSTANBUL (AA) - Genç ressamlar, İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlamaları kapsamında, Ayasofya Meydanı'ndaki resim yarışmasında buluştu.

Fatih Vefa Gençlik Merkezi tarafından "Vatan ve Kardeşlik Sevgisi" temasıyla düzenlenen etkinlik, Fatih Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı.

"Ordu Marşı", "Sivastopol Marşı", "Ceddin Deden" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri icra eden Mehteran, hem etkinliğe gelen gençler hem de civardaki turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, etkinliğin açılış konuşmasında, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bin 125 senelik başşehri olan İstanbul'un 54 gün süren mücadele ve 18 Nisan, 6,12 ve 29 Mayıs'ta yapılan dört büyük hücumun ardından 29 Mayıs 1453'te fethedildiğini hatırlattı.


- "Fetihler önce insanların hafızalarında başlar"

Etkinliğin dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'un Fethi dolayısıyla tertip edildiğini belirten Bağlama, şöyle devam etti:

"Bugün burada sadece bir resim etkinliğine değil aynı zamanda çağ kapatıp çağ açan bir fethin, ilmek ilmek dokunuşuna şahitlik etmiş olacağız. Çünkü fetihler ilk önce insanların hafızalarında, yüreklerinde, dolayısıyla sanatında, şiirinde ve edebiyatında, hatta ticaretinde başlar. İslam'ın dünya üzerine yayılmasında en büyük pay sahiplerinden olan tebliğci diye tabir ettiğimiz davetçilerden önce, ticaret yapan Müslüman tüccarlar üzerinden yayılması ise bu duruma en güzel örnektir."

Resim atölye sergisine katılan gençlerin barış ve kardeşliğin teminatı olan medeniyete bir katkı sunmak için bir araya geldiğini ifade eden Bağlama, "İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii'nin resmedilmesini, onun taşıdığı mana ve bir gün adına yakışır şekilde kullanılması ümit ve temennisiyle fevkalade anlamlı, değerli ve önemli buluyorum." şeklinde konuştu.


- "Gençler bu topraklara sevdayı ekecek"

Bağlama, "Bugün bu etkinliğe katılım sağlayan gençlerimiz, tıpkı fetih sonrası İstanbul'a huzuru ve barışı getiren Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi bu topraklara hasreti, muhabbeti ve sevdayı ekeceklerdir." değerlendirmesine bulundu.

Yaklaşık 150 genç ve 10 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi ve gençlerin hayalleri tuvallere yansıdı.

Resimlerini tamamlayan gençler daha sonra aileleriyle birlikte iftar yaptı.

Yarışmaya katılanlardan dereceye giren 3 gence yurt içi ve yurt dışı gezinin de arasında bulunduğu ödüller verilecek.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:57
  1. Ayasofya
  2. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  3. İstanbul'un fethi
  4. resim
  5. Tuval

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