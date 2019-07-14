0553 313 94 23

Genç polis memurunun vefatı yakınlarını yasa boğdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 10 yıldır başarıyla görev yapan genç polis memurunun ani vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:17
Genç polis memurunun vefatı yakınlarını yasa boğdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 10 yıldır başarıyla görev yapan genç polis memurunun ani vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.


Başarılı polis memuru Zekai Kayhan için bu sabah İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Tören sırasında Kayhan’ın güvenlik görevlisi olan eşinin haykırışları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Törende öz geçmişi okunan Zekai Kayhan’ın cenazesi, İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından okunan duaların ardından meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tören sırasında başarılı polisin meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kayhan’ın cenazesinin Burdur’un Gölhisar ilçesine götürülerek, burada ikindi namazın müteakip toprağa verileceği öğrenildi.


Törene Kaymakam Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Çetin, sıralı amirler, ailesi, meslektaşları, hastane personelleri ve sevenleri katıldı.


İlçe Devlet Hastanesinde 10 yıldır hastane polisi olarak görev yapan Zekai Kayhan’ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü, Temmuz ayının başında geçirdiği zorlu ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı ve akabinde nöroloji servisine çıkarıldığı öğrenildi. Çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından ziyaret edilen Kayhan’ın bir süre sonra beyninde pıhtı atmaya bağlı olarak oluşan ödem neticesinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Bir süre solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren polis memuru Zekai Kayhan’ın vefat haberi ailesi ve yakınlarına bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'teki Türkmen katliamının 60. yılı
    1. Kerkük'teki Türkmen katliamının 60. yılı
    2. Katar Büyükelçisi Erzurum’a hayran..
    3. Giresunspor'da transfer
    4. Milli basketbolcular sağlık..
    5. Karaköprü Belediyespor beklerle devam..
    6. Kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı
    7. Motosiklet Festivali’nde gösteriler..
    8. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    9. 160 jandarma timi huzur için görev..
    10. Bitlis’te Anadolu Tarih ve Kültür..
    11. Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
    12. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş şehit..
    15. Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
    16. Genç polis memurunun vefatı..
    17. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
    18. Tedavi gören asker şehit oldu
    19. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    20. Denizlispor'un hazırlık maçları..
    21. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
    22. İmamoğlu, paçavraların Eygi'ye..
    23. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
    24. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    25. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
    26. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
    27. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
    28. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
    29. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
    30. FETÖ'cü hainlere 127 milyon liralık..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!