Genç polis memurundan romantik evlenme teklifi

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 2 yıllık polis memuru, kız arkadaşı için yaptığı doğum günü sürprizinde romantik bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı dakikalarda polis memuru genç, sevdiği kızdan güçlü bir ‘Evet’ yanıtı alınca duygusal anlar yaşandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İhsan Akçin, önceki gün birlikte olduğu kız arkadaşı Seda’yı ailesi ile tanıştırmak bahanesiyle ona bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Kentte, bir kır bahçesinde hazırlanan sürpriz ile aynı zamanda hayatını birleştirme kararı veren genç memur, hazırlattığı afişe ‘Benimle evlenir misin?’ yazdırarak, kalp silüeti bulunan afişin ortasına da birlikte çekilen fotoğrafları ile isimlerini tasarlattı.

Kendisi için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde, polis memuru erkek arkadaşının ailesi ile tanıştırmak için davet ettiği kır bahçesine gelen genç kız, bir anda çalan müzik, patlatılan havai fişek ve konfeti ile karşısındaki pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı.

O esnada sevdiği kızın önünde diz çökerek aldığı yüzüğü uzatan polis memuru Akçin, ardından ‘Benimle evlenir misin?’ diye sordu.

Doğum gününde aldığı sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız, güçlü bir ‘Evet’ cevabı vererek sevdiğine sarıldı.

Sürprizde son olarak aile tanışması gerçekleştirilerek doğum günü pastası kesilirken, yapılan teklif etraftakiler tarafından büyük alkış aldı.