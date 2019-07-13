0553 313 94 23

Genç polis memurundan romantik evlenme teklifi

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 2 yıllık polis memuru, kız arkadaşı için yaptığı doğum günü sürprizinde romantik bir evlenme teklifi gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Genç polis memurundan romantik evlenme teklifi

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 2 yıllık polis memuru, kız arkadaşı için yaptığı doğum günü sürprizinde romantik bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı dakikalarda polis memuru genç, sevdiği kızdan güçlü bir ‘Evet’ yanıtı alınca duygusal anlar yaşandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İhsan Akçin, önceki gün birlikte olduğu kız arkadaşı Seda’yı ailesi ile tanıştırmak bahanesiyle ona bir doğum günü sürprizi hazırladı.


Kentte, bir kır bahçesinde hazırlanan sürpriz ile aynı zamanda hayatını birleştirme kararı veren genç memur, hazırlattığı afişe ‘Benimle evlenir misin?’ yazdırarak, kalp silüeti bulunan afişin ortasına da birlikte çekilen fotoğrafları ile isimlerini tasarlattı.


Kendisi için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde, polis memuru erkek arkadaşının ailesi ile tanıştırmak için davet ettiği kır bahçesine gelen genç kız, bir anda çalan müzik, patlatılan havai fişek ve konfeti ile karşısındaki pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı.


O esnada sevdiği kızın önünde diz çökerek aldığı yüzüğü uzatan polis memuru Akçin, ardından ‘Benimle evlenir misin?’ diye sordu.


Doğum gününde aldığı sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız, güçlü bir ‘Evet’ cevabı vererek sevdiğine sarıldı.


Sürprizde son olarak aile tanışması gerçekleştirilerek doğum günü pastası kesilirken, yapılan teklif etraftakiler tarafından büyük alkış aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın Markası" ödülü
    1. OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın..
    2. Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?
    3. Hatayspor'da iç transfer
    4. Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
    5. Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve..
    6. Şimşir Ormanları’na zarar veren..
    7. Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve..
    8. Turkcell Platinum müşterilerine konser..
    9. Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı..
    10. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    11. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    12. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    13. Kılcal damar çatlamalarına dikkat
    14. Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    15. İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
    16. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    17. Abdioğulları A.Ş’de başarılı..
    18. Diziyle otomobil kullanan magandalar..
    19. ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı
    20. Kepçe kulak problemi psikolojiyi..
    21. İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber!..
    22. Somali’deki otel saldırısında ölü..
    23. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    24. Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
    25. Samandağ’da izinsiz eyleme müdahale
    26. Dere kenarına inen ayının bu kez..
    27. ’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk
    28. Yatırımcı rehberi (9)
    29. Yatırımcı rehberi (10)
    30. Çocuklar seramiği çok sevdi
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!