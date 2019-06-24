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Genç polis memuruna son tören

Bitlis’te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:01
Genç polis memuruna son tören

Bitlis’te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


14 Haziran’da Bitlis’in Hizan ilçesinde iddiaya göre, ilçede görev yapan 32 yaşındaki Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi’nden olan polis memuru Uğur Demirci çay bahçesinde karnından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, acil olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile Van’a sevk edildi. Polis memuru Uğur Demirci, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.


Uğur Demirci için Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, belediye başkanları ve genç polis memurunun sevenleri katıldı. İkinde namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Uğur Demirci’nin cenazesi mahallede bulunan aile mezarlığına defin edildi. Cenazede polis memurunun yakınları fenalık geçirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:01
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