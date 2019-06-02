Genç polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Emre Yüksel Karataş, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Emre Yüksel Karataş, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Balıkesir-Bandırma karayolu Aksakal Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yüksel Karataş (25) hakimiyetindeki 07 MTC 60 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada ağır yaralanan Karataş, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Emre Yüksel Karataş’ın geçtiğimiz yıl mezun olduğu veilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

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