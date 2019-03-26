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Genç okçular ödüllerini Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan’ın elinden aldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunca İzmir’in Çaka Bey tarafından fethinin 938’inci yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde okçuluk yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

26 Mart 2019 Salı 14:23
Genç okçular ödüllerini Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan’ın elinden aldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunca İzmir’in Çaka Bey tarafından fethinin 938’inci yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde okçuluk yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı.


25 Mart’ta Tarihi Alsancak Garı’nda düzenlenen törende, okçuluğun çeşitli dallarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın elinden aldı. Katılımcılara hitabında okçuluğun Türk kültürü açısından önemine dair bilgiler veren Prof. Dr. Turan, tarih boyunca Türk ordusunun öncü kuvveti olan okçuların, gerek Malazgirt’ten Varna’ya önemli zaferlerin elde edilmesinde gerekse sayıları yüz bini bulan Haçlı ordularının durdurulmasında büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Türk Tarih Kurumu olarak Türk okçuluğunu yaşatan gençlerin başarılarını ödüllendirmek istediklerini ifade eden Turan, gençlere sonraki mücadelelerinde de başarı dileklerinde bulundu.


Prof. Dr. Turan’ın konuşmasının ardından Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen okçuluk yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları 2017 yılından bu yana Türk Tarih Kurumu öncülüğünde düzenleniyor. Her yıl, paneller, kitap günleri, sergiler, çeşitli spor dallarında yarışmalar ve belgesel gösterimi gibi etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarla 1081 yılında İzmir’i fetheden ilk Türk denizcisi Çaka Bey anılıyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:23
  1. kültür
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