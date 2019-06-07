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Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Tamer Caner yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

07 Haziran 2019 Cuma 12:49
Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Tamer Caner yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.


Kaynaşlı’da görev yapan ve henüz hayatının baharında olan Beden Eğitimi Öğretmeni Tamer Caner (30), geçtiğimiz aylarda konulan kanser teşhisinin ardından İstanbul’da tedavi görmeye başladı. Yapılan tüm tedavilere rağmen hastalığın pençesinden kurtulamayan öğretmen hayatını kaybetti. Genç öğretmenin cenazesi yarın öğle namazını takiben Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü mezarlığına defin edilecek.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:49
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