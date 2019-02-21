Genç nesillerin Mescid-i Aksa’yı tanıması için oyun geliştirildi

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Filistinli bir sivil toplum kuruluşu, Türkiye’deki bir derneğin katkısıyla İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa temalı bir oyun geliştirdi.



Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Tarihi Burc El-Lak Lak Toplum Merkezi, Türkiye’den Vakt-i Kıraat Derneği’nin desteğiyle genç nesillerin Mescid-i Aksa’yı daha iyi tanımaları için Harem-i Şerif’i oyun dünyasına taşıdı.



Oyunun tanımında, “Tarihsel derinliği, mübarek kılınmış çevresi, İslam medeniyetinin tüm güzelliğiyle tecelli ettiği kutsal şehir Kudüs’ün cevheri ve hatta Bilad-ı Şam’ın incisi konumundaki Mescid-i Aksa’yı genç nesil tanımalı ve ona sahip çıkmalıdır.” sözlerine yer veriliyor.



Burc El-Lak Lak’tan profesyonel bir ekibin çalışması ve Vakt-i Kıraat Derneği’nin sponsorluğunda yaklaşık bir yıl önce dizaynına başlanan Haris’ul Aksa (Aksa’nın Koruyucusu) adlı oyun, yaklaşık iki hafta önce piyasaya sürüldü.



IOS ve Android destekli cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen Aksa’nın Koruyucusu oyunu, şiddetten uzak, kültür ve eğitim içerikli bir oyun olması nedeniyle özellikle aileler tarafından çocukların oynaması için teşvik ediliyor.



Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesine rağmen şimdiye kadar on binlerce cihaza indirilen oyun, dilinin Arapça olması nedeniyle şimdilik sadece Arap dünyasına hitap ediyor. Oyunu programlayan ekip, yakın zamanda başta İngilizce ve Türkçe olmak üzere diğer dillerdeki sürümlerini de piyasaya sürmeyi hedefliyor.



Burc El-Lak Lak Toplum Merkezi, neredeyse her gün İsrail’in ihlallerine maruz kalan Müslümanların ilk kıblesi olma konumundaki Mescid-i Aksa’nın hem daha iyi tanınması hem de genç nesillerce unutulmaması için Harem-i Şerif’i oyun dünyasına taşıdığını belirtiyor.



Mescid-i Aksa’nın tamamen aslına uygun dizayn edilen oyun şimdilik 4 aşamadan oluşuyor. Türkiye bayrağını andıran ay yıldızların toplanması durumunda enerji toplayan oyuncu, Harem-i Şerif ile ilgili bilgi amaçlı tarihi ve dini soruları doğru cevaplaması durumunda bölümleri geçebiliyor.



Mescid-i Aksa’nın avlusunda “Ziyaretçi” olarak başlayan oyunda 250 soru soruluyor ve oyuncunun doğru cevaplaması durumunda sırasıyla “Muhafız” sonra “Hizmetkar”, son aşamada ise “Mürşit” oluyor.



“Mürşit” aşamasına gelmesi durumunda oyuncu, İsrail polisinin kontrolünde olan Harem-i Şerif’in güney doğusundaki El-Meğaribe (Fas) kapısının anahtarları, İsrail polisinden alıyor ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine teslim ederek oyunu sonlandırmış oluyor.



-“Mescid-i Aksa çocukların zihninde yer edinmelidir”



Burc El-Lak Lak Toplum Merkezi Müdürü Muntasır Idkeydik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa’nın Koruyucusu adlı oyunu programlamalarının en önemli nedeninin Mescid-i Aksa’nın başta Arap dünyası olmak üzere tüm İslam aleminin gündeminde yer edinmesi olduğunu söyledi.



Idkeydik, bu oyunun amacının eğitim ve öğretim olduğunu, “Mescid-i Aksa çocukların zihninde yer edinmelidir.” diyerek, oyunu oynayan herkesin 250 soruyla Harem-i Şerif ile ilgili tüm genel bilgileri elde edebileceğini kaydetti.



Mescid-i Aksa’nın hemen hemen her gün İsrail’in ihlallerine maruz kaldığına dikkati çeken Idkeydik, “Bu oyun bir mesaj taşıyor. Oyunda Fas Kapısı’nın anahtarının İsrail polisinden alınması oyunu oynayan kişiye Mescid-i Aksa’nın ilim ve bilgiyle kurtulacağı mesajını veriyor.” dedi.



Idkeydik, Fas Kapısı’nın İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs'ü işgal edişinden bu yana İsrail polisinin kontrolünde olduğunu hatırlatarak, 250 soruluk oyunun bu bağlamda Mescid-i Aksa’nın kurtuluş yoluna dair sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı.



Oyunun programlanmasında tamamen Filistinli mühendis ve tarihçilerden oluşan bir ekibin çalıştığını belirten Idkeydik, programlamanın Türkiye’den Vakt-i Kıraat Derneği tarafından yapılan maddi destekle gerçekleştiğini kaydetti.



Idekydik, Aksa’nın Koruyucusu’nun çok kısa süre içinde IOS ve Android destekli 37 bin telefona indirildiğine dikkati çekerek, oyunun hala başlangıç aşamasında olduğunu ve aynı ekibin oyunu geliştirdiğini, yeni sürümlerini de piyasaya sürmek için çalıştığını söyledi.

-“Büyük bir sorumluluk, tarif edilemez bir mutluluk”



Oyunun ana programcısı Filistinli Bilgisayar Mühendisi Muhammed Abdulhak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi açısından Mescid-i Aksa gibi kutsal bir alanı cisimlendirerek oyun dünyasına taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bu benim için hem büyük bir sorumluluktu hem de tarif edilemez bir mutluluktu.” dedi.



Çok kısa sürede oyunu programlamak için gecesini gündüzüne kattığını söyleyen Abdulhak, “Çünkü bu hem toplumsal bir sorumluluk hem de dini bir sorumluluk. Bu uygulamayı herkes kullanacak, herkes görecek. Dolayısıyla bu çok önemli bir durumdu.” ifadelerini kullandı.



Abdulhak, Mescid-i Aksa’yı hem fiziksel boyutu hem de tarihsel gerçekliğine tamamen uygun bir şekilde programladığını vurgulayarak, “Bu bir tohum gibidir. Milyonlara ulaşacak bir uygulamada emek sarf etmek memnun edici bir durum.” dedi.



Oyunun yeni sürümleri üzerinde de çalıştıklarını belirten Abdulhak, “Daha fazla bilgilendirme için fikir ve dizayn açısından daha nitelikli yeni sürümler üzerinde çalışıyoruz, ki böylece hem oyuncuyu bağlı tutalım hem de oyun devam etsin istiyoruz.” şeklinde konuştu.



Abdulhak, Mescid-i Aksa’nın avlularında büyüdüğünü belirterek, Müslüman nesillere ulaşması için böyle bir uygulamayı dizayn etmekten gurur duyduğunu ve bunun Harem-i Şerif’e bir hizmet olduğunu söyledi.



Oyunu geliştirmek ve daha fazla insana ulaştırmak için geri durmayacaklarını vurgulayan Abdulhak, Aksa’nın Koruyucusu’nun piyasaya sürülmesinin ardından bazı fanatik Yahudilerden tehdit mesajları aldığına da dikkati çekti.



-“Mescid-i Aksa tehlikede”



Öte yandan Aksa’nın Koruyucusu oyununu tasarlayan ekibin koordinatörü Muhammed Salah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, Mescid-i Aksa’nın tehlikede olduğunu vurguladı.



Böylesi bir interaktif oyunun Filistinli çocuklar başta olmak üzere tüm Müslüman çocuklarda Mescid-i Aksa bilinci oluşturacağını belirten Salah, Burc El-Lak Lak Toplum Merkezi olarak daha önce de Kudüs’ün daha iyi tanınması için de “Jerusalem V-Tours” adlı bir sanal gezi programı tasarladıklarını söyledi.



Salah, gençlerin ve çocukların telefon ve bilgisayarlara bağımlılıklarının arttığına dikkati çekerek, bunu görmezden gelemediklerini ve Mescid-i Aksa’yı unutmamaları için bu oyun fikrini hayata geçirdiklerini kaydetti.



-İsrail oyunu yakından takip ediyor



Oyunun programlama ekibi, şiddetten özellikle kaçınmalarına rağmen İsrail makamlarının oyunu yakından takip ettiğini söyledi.



Bu bağlamda İsrail’in HaYom gazetesi de Aksa’nın Koruyucusu oyununun Türkiye’nin desteğiyle dizayn edildiğini vurgulayarak, İsrail makamlarının “İsrail karşıtı” bu tür faaliyetleri durdurması gerektiği çağrısında bulundu.