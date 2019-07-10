Genç nesiller bu kafaya emanet! Görevine iade edilen Cemil Kılıç'tan zırvalığa tam gaz

İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni başörtüsünü hedef aldı.

Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

“Daha çok İmam Hatip daha çok IŞİD” diyerek 1 milyon İmam Hatipliye hakaret eden, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır” hezeyanını savuran, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı” diyerek gâvur aşkı sergileyen Kılıç, sosyal medya hesabından başörtüsü ile ilgili yaptığı açıklamasında zırvaladı.

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Sözde din öğretmeni Cemil Kılıç, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Gerçekten anlamıyorum!

Başörtüsü İslamî bir gelenektir ancak ilahi bir emir değildir, diye görüşümü belirtiyorum. Savcı bana dava açıyor. Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?!