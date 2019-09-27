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Genç nesil büyük tehlike altında! Çalışma kitaplarında dinsizlik propagandası yapılıyor

Dindar neslin yetiştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan laik eğitim ateist düşünceyi öğrencilerin aklına işlemeye devam ediyor. Son olarak Kültür Yayınları'nın 8. Sınıflar için hazırladığı ve parayla öğrencilere sattığı soru bankasında Mustafa Kemal’in sözleri üzerinden ‘dinsizlik’ propagandası yapıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 15:09

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarında sıklıkla milli ve manevi değerlerine bağlı dindar bir neslin yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Ancak hali hazırda okullarda öğrencilerin önüne koyulan ders kitaplarındaki ateist düşünce giderilebilmiş değil.

Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı dünkü yazısında devletin bastığı ders kitaplarındaki yaratıcının varlığını inkar eden materyalist ifadeleri yayınlamış ve bunun dindar neslin yetiştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulamıştı. Kavaklı’nın yazısı sosyal medyada da gündem olmuş, ateist solaklar Yeni Akit’i hedef göstermişti.

Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları

Bir vatandaşın çektiği görüntüler de durumun vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece ders kitaplarında değil öğrencilerin sınavlara hazırlanmak için para vererek satın aldıkları bazı yayınevlerinin bastıkları soru bankası ve konu anlatım kitaplarında da materyalist propagandanın yapıldığı ortaya çıktı.

Mustafa Kemal'in sözleriyle ateist propaganda!

Kültür Yayınları'nın 8. Sınıflar için bastırdığı "T.C İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük" adlı konu anlatım kitabında yer alan test sorusunda Mustafa Kemal’in ateist fikri yapısını yansıtan sözlerine yer verilerek bunun Mustafa Kemal’in hangi özelliklerini yansıttığı soruldu. Cevap olarak ise "Gerçekçiliği ve Millet sevgisi" olarak belirlenerek Mustafa Kemal’in dini ve kutsal kitapları inkar eden ateist düşüncesinin gerçeği yansıttığı ve onun millet sevgisini gösterdiği savunuldu.

İşte kitapta yer alan o skandal soru;

"Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen yaşadığımız yurt bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihini binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi kişisel özelliklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A. Miller sevgisi- Liderliği

B. Gerçekçiliği-Millet sevgisi

C. Liderliği-Çok yönlülüğü

D. İleri görüşlülüğü-Vatanseverliği"

Vatandaşlar kaygılı

Müslüman Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı yetiştirmek için çocuklarını gönderdiği okullarda bütün dinleri ve yaratıcının varlığını inkar eden materyalist eğitim anlayışının hakim olması duyarlı vatandaşları korkutuyor. Birçok vatandaş hem sosyal medyada hem de yetkili mercilere başvuruda bulunarak bu felaketin önüne geçilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 15:09
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ali Erkan Kavaklı
  3. Mustafa Kemal Atatürk
  4. Ateizm
  5. ateist
  6. dinsizlik

YORUM YAZ

  • Uğur ARSLANUğur ARSLAN7 dk önce
    E: DİNSİZLİĞİ
  • EKOLL EKOLL 32 dk önce
    İnönü tarafından 1947 de Fulbright anlaşması ile Amerikalılara teslim edilen seküler eğitim sisteminden vazgeçilmezse bunlar olmaya devam edecek.
  • ÖmerÖmer34 dk önce
    Tamamda kim düzeltecek şimdiye kadar niye düzeltilmedi çok önemli bir konu senelerdir çocuklarımız gençlerimiz zehirleniyor Ak partinin buna bir çare bulması gerekiyordu sanki CHP gizli iktidar gibi ama Erdoğan yalnız kalıyor tek başına ne yapabilir
  • omeromer48 dk önce
    Ben Veli olarak en az 10 yildir soylemedigim yer kalmadi.Benim cocuklarim ustelik Imam Hatip okudu ne oldu duzeltmeyi birak bozmaya devam

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