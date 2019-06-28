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Genç MÜSİAD’tan "Bu Yaz Camideyim" projesi

Genç MÜSİAD Antalya “Bu Yaz Camiideyim” projesini hayata geçirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:05
Genç MÜSİAD’tan "Bu Yaz Camideyim" projesi

Genç MÜSİAD Antalya “Bu Yaz Camiideyim” projesini hayata geçirdi. Proje ile ilgili Antalya İl Müftüsü Osman Artan’a ziyaret gerçekleştiren Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ebubekir Yıldız bu anlamlı projeyi gerçekleştireceklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.


Genç MÜSİAD Genel merkez tarafından 2009 senesinden bu yana bir gelenek haline gelen Bu Yaz Camiideyim projesini geçtiğimiz sene Antalya’da ilk kez Kepez Alanyalılar Camiisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ebubekir Yıldız, “Çıtayı yükselterek Antalya’mızın 5 merkez ilçesi olan Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu ilçelerinde bu projeyi gerçekleştireceğiz. ALLAH’a hamd olsun! Yazın Kuran Kursuna gelen kardeşlerimizle kurs boyunca bir araya geliyoruz, çeşitli ikramlarda bulunup yaz kursunun finalinde sürpriz hediyelerle kendilerini ödüllendiriyoruz" dedi.


Camileri yalnızca ibadethane olarak değil aynı zamanda bir buluşma, tanışma ve kaynaşma yeri olarak görmeleri gerektiğini ifade eden Yıldız, “Bu projede amaçladığımız husus; küçük kardeşlerimize camiyi sevdirmek, hafızaları henüz tazeyken camiyi, cami dostluklarını, caminin onlara kattıklarının hafızalarında yer etmesini sağlamaktır. Küçük kardeşlerimiz kurs boyunca Kuran-ı Kerim, siyer, ahlak dersleri, çeşitli sosyal faaliyetler içinde yer alacak, yeni tanıştığı akranlarıyla oyunlar oynama fırsatını yakalayacaklar ve bir sonraki Yaz Kursunu iple çekecek hale gelecekler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:05
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