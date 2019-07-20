Genç MÜSİAD Tiflis Ofisi açıldı

TİFLİS (AA) - Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yurt dışındaki şubelerinden 24'üncüsünü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te açtı.

MÜSİAD Tiflis Şubesi'nde düzenlenen Genç MÜSİAD Tiflis Ofisi'nin açılışı ve lansmanı programına MÜSİAD Tiflis Şubesi Başkanı Mustafa Özgür Yücel, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, Genç MÜSİAD Trabzon Şubesi Başkanı Fatih Garip, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD yetkilileri ile Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Mustafa Özgür Yücel, Genç MÜSİAD'ın Türkiye'de 55, yurt dışında ise 23 şubesi olduğunu dile getirerek, bugün 24'üncü yurt dışı şubesinin açılışının gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"MÜSİAD Tiflis şubemiz gençlerin getirdiği dinamizm ve enerji ile yarınlara daha emin adımlarla ilerleyecek." ifadelerini kullanan Yücel, ofisin açılmasının Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret ilişkilerin daha da ileriye taşıması yönünde atılan önemli adım olduğunu vurguladı.

Ofisin açılmasında destek sağladığı için Akbal ve diğer yetkililere teşekkür eden Yücel, Genç MÜSİAD Tiflis Ofisi'nde çalışacak olan tüm gençlere önemli görevlerin düştüğünü belirterek, "İnşallah bu yükün altından da kalkacaklar, başarılı olacaklar, Gürcistan'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler." dedi.

Genç MÜSİAD Başkanı Akbal ise konuşmasında Genç MÜSİAD'ın 2002 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Bizler de büyüklerimizin izinden emin adımlarla gidiyoruz. Onların kurmuş olduğu şube yapısını, teşkilat yapısını bizler de benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD'ın geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanması yönünde çeşitli programları organize ettiğini belirten Akbal, "23 Mart 2019 tarihi itibari ile şu an yurt dışında Sidney, Cezayir, Stuttgart ve Tiflis olmak üzere 4'üncü şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD Tiflis Şubesi'nin son derece başarılı bir şube olduğuna dikkat çeken Akbal, başarılardan dolay Özgür Yücel'e teşekkür edip Genç MÜSİAD şubesinden de benzer başarıları beklediklerini ifade etti.

Türk ekonomisinin güçlendirilmesi yönünde çeşitli çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Akbal, ülkenin güçlü olması için ekonominin güçlü olmasının şart olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan Genç MÜSİAD Tiflis Ofisi'nin başkanı Atilla Mamedov da gayelerinin daha dinamik, ahlaklı, milli ve manevi değerlere sahip genç bireyler yetiştirmek olduğunu kaydederek, "Yurt dışı şubelerinden 24'üncüsü olan Genç MÜSİAD Tiflis Ofisi olarak hedefimizi Gürcistan ile Türkiye'nin ilişkilerini ileriye taşıyarak ticari çıkarlarımızı üst seviyede tutacak projeler, eğitim etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri düzenleyecek bir güçlü şube olmaktır." ifadelerini kullandı.