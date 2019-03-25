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Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde “Risk Yönetimi” konuşuldu

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen konferansa Eğitmen ve Danışman Nail Şengün, “Risk Yönetimi” konusunda bilgi verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:13
Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde “Risk Yönetimi” konuşuldu

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen konferansa Eğitmen ve Danışman Nail Şengün, “Risk Yönetimi” konusunda bilgi verdi.


MÜSİAD Konya Şubesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan olan Eğitmen ve Danışman Nail Şengün, “Türü, amacı ve faaliyet alanı ne olursa olsun, kurum ve kuruluşlar için riskleri yönetmek önemli kurumsal yetkinliklerden birisidir. Her işin bir riski vardır, bu kaçınılmaz bir gerçektir. Sizin hiç yaşamamış olmanız veya aldığınız tedbirlerden dolayı hiç yaşamamış olmanız bu gerçeği asla değiştirmez. Belirsizlik, dış çevredeki beklenmeyen gelişmeler, işletme içinde oluşan hata ve uygunsuzluklar sonucu zarara uğramak iş hayatının ayrılmaz parçasıdır. Risksiz bir iş dünyasını hayal etmek güneşin doğmamasını istemek gibi bir şeyidir. Her işletme risksiz bir iş dünyasını aramak yerine bu risklerle yaşamayı ve bu risklere karşı tepki verebilmeyi öğrenmelidir. Oluşması bazen kaçınılmaz bazen olasılık dahilinde olan riskler için yapılması gereken, endişelenmek değil bu riskleri yönetmeyi öğrenebilmektir. Bu eğitimin amacı İç ve dış kaynaklı risklere karşı işletmelerini koruma görevi olan ve tüm risklere rağmen işletmelerini başarıya ulaştırma sorumluluğu olan yöneticilere risk yönetimi konusunda bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İç kontrol; risk yönetim stratejileri içinde, riskin paylaşılamadığı, kaçınılamadığı ve kabullenilemediği durumlarda risklerin oluşmasına sebep olan tehditlerin veya risklerin oluşmasının meydana getireceği etkilerin önceden tespit edilmesini ve hayata geçirilecek kontrol faaliyetleri ile bazen riskleri oluşturan tehditlerin önceden engellenmesini, bazen de oluşacak etkinin azaltılmasını sağlayan bir sistemdir. İşletme sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin başarılı işletme yönetimi ve etkili işletme sonuçları için “Risk Yönetimi” konusunda okumalara, araştırmalara ve bireysel veya kurumsal eğitim faaliyetlerine önem vermelidir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:13
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