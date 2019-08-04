0553 313 94 23

Genç mühendis billboard ilanıyla iş arıyor

Hatay’da yaşayan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Caner Şahin Koç, bir yıldır iş bulamayınca billboardlara “Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum” afişleri yapıştırdı.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:38
Genç mühendis billboard ilanıyla iş arıyor

Hatay’da yaşayan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Caner Şahin Koç, bir yıldır iş bulamayınca billboardlara “Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum” afişleri yapıştırdı.


İki yıl önce metalurji ve malzeme mühendisi olarak mezun olan Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan genç mühendis Caner Şahin Koç, vatani görevini yaptıktan sonra memleketine döndü. Yaklaşık bir yıldır birçok firmaya iş başvurusunda bulunmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadığını belirten Koç, mesleğinde ilerlemek ve firma sahiplerinin dikkatini çekmek için billboardlara tasarımını kendi hazırladığı üzerinde “Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum” yazılı afişler astırdı.


Caner Şahin Koç yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır iş arayışı içerisinde olduğunu belirterek, "Diğer rakiplerim ve arkadaşlarım gibi kariyer sitelerine başvurdum ve olumlu dönüşlerde alamadım. Bu durum bana çok duygusuz da geldi. Binlerce kişinin başvurduğu iş ilanları içerisinde kendimi gösterebilmem pek de mümkün olmadı ve açıkçası dikkatimi de çekmedi. Bu sebeple böyle bir çalışma yapma fikri doğdu bende iş arayışıma duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğime inandım. Umarım fark oluşturmuşumdur" dedi.


Kısa bir zamanda bir iş sahibi olmak isteyen Koç, “Kendimi şirketlerin karşısına farklı bir çalışmayla çıkmak zorunda hissettim Çünkü farkımı diğer türlü hissettiremiyordum ve böyle bir çalışma yaptım” diye konuştu.


Koç, hazırladığı iş ilanlarını Hatay ve Osmaniye’de bulunan organize sanayi bölgelerinde yer alan 8 ayrı noktadaki billboardlara astığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı, çocuklar sevindi
    1. Yavru kedi sıkıştığı yerden..
    2. ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var
    3. Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı..
    4. Üretici fındık bahçesine şenlik..
    5. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    6. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    7. Finansal restorasyon ile bilançolar..
    8. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    9. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    10. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    11. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    12. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    13. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    14. MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti
    15. Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için..
    16. Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı,..
    17. Kanser tedavisi gören çocuklara..
    18. Yusuf Yazıcı ayrılık kararını resmen..
    19. Mersin'de dolandırıcılık iddiası
    20. Motosiklet sürücülerine 95 bin lira..
    21. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine..
    22. Polisten motosiklet uygulaması
    23. 1 yıl askerlik yaptı, dönüşte..
    24. Bursa’da şehir günü
    25. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin..
    26. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    27. Aşırı hız yapan sürücüden ilginç..
    28. Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı
    29. Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun..
    30. (Özel Haber) Tek kelime ile "Harika"
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak