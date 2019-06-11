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Genç mucitler hünerlerini sergiledi

Erzurum’da, farklı illerden öğrencilerin kodlama, robotik ve bilim temalı faaliyetler kapsamında ürettiği ürünlerin sergilendiği "Erzurum Bilim Fuarı" Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde başladı.

11 Haziran 2019 Salı 18:39
Genç mucitler hünerlerini sergiledi

Erzurum’da, farklı illerden öğrencilerin kodlama, robotik ve bilim temalı faaliyetler kapsamında ürettiği ürünlerin sergilendiği "Erzurum Bilim Fuarı" Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde başladı.


Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi bar ekibinin Erzurum halk oyunları gösterisiyle açılışı yapılan bilim fuarına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı Yeğitek İletişim Daire Başkanı Muhammet Sadık Arslan, Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenlerle çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.


"Bilimin Işığında Yürüyen Gençlerimizle Gurur Duyuyorum"


Açılış programının ardından kurulan sergi alanlarını ziyaret eden ve Atatürk Üniversitesi olarak yer aldıkları stant ile bu fuara oldukça önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Gençlerimize destek olunduğu zaman teknoloji alanında oldukça başarılı projeler geliştirdiklerini gözlemliyoruz. Yerli ve milli olgusuyla hareket eden ülkemiz için bu çalışmalar çok önemli ve umut verici. Üniversitelerin donanımlı, hevesli ve heyecanlı öğrencilere ihtiyacı var. Bilimin ışığında yetişen gençlerin üniversitelerin başarı çıtasını yukarıya taşıyacak yegâne unsur olduklarını unutmamalıyız” dedi.


Her yaş grubunda farkındalık oluşturmak için bu fuarların düzenlendiğini aktaran Çomaklı: “Bugün burada genç kardeşlerinize fırsat verildiği zaman ürettikleri projeler ile ne kadar başarılı işlerin altına imza attıklarını görüyoruz. Farklı yerlerden gelerek başarılı projelerle Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde buluşan ve bizleri gururlandıran genç mucitlere, onların mimarları olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.


Öğrencilerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle renkli anlara sahne olan Erzurum Bilim Fuarında 86 stant görücüye çıkıyor. Bu stantların 70 tanesinde Erzurum’daki okullarda yapılan çalışmalar sergilenirken, 16 standda diğer il ve ilçelerdeki okulların çalışmaları sergileniyor.


Genç mucitlerin çalışmalarının yer aldığı Erzurum Bilim Fuarı 12 Haziran’da sona erecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:39
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