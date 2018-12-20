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AK Partili genç vekil Rümeysa Kadak, ilk meclis konuşmasını yaptı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak dün ilk meclis konuşmasını yaptı. Konuşmasında gençlerin haklarını öne çıkaran Kadak,TBMM'de gençlere yönelik çalışmaların artması gerektiğine dikkat çekti.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:28

Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak dün ilk meclis konuşmasını yaptı. Kadak, konuşmasında gençlerin haklarını öne çıkararak TBMM'de gençlere yönelik çalışmaların artması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ederken kürsiye en genç vekil Rümeysa Kadak kürsiye çıktı. Kadak konuşmasına Milletvekili olmadan önceki halini anlattı. Aynı zamanda genç vekil kendisi gibi 17 milyon gencin bulunduğunu ve Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu hatırlattı.

Kadak konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Biz gençler, özgürlüğü çok seviyoruz. Sahip olduğumuz özgürlüğe her zaman sahip olmak istiyoruz. Tüm milletvekillerimizden özgürlüğü öncelemelerini istiyorum. Ülkemizin, 90'lı yıllardan hatırladığımız yasaklara, daha da öncesinden gelen tek tip vatandaş yetiştirme gayeli dönemlere geri döndürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz diyelim. 'Başörtülü-başörtüsüz, dindar-seküler, doğulu-batılı' gibi ayrımları, biz, açıkçası, gençler olarak bilmiyoruz aramızda. Lütfen, bu ayrımları bize hiçbir zaman göstermeyin çünkü biz kavga etmek değil, üretmek istiyoruz."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:28
  1. İstanbul
  2. Rümeysa Kadak
  3. AK parti
  4. milletvekili

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