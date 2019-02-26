Genç Memur-Sen’den Bektaş’a ziyaret
Zonguldak Genç Memur-Sen yönetimi, Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti.26 Şubat 2019 Salı 17:55
Zonguldak Genç Memur-Sen yönetimi, Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti.
Zonguldak Genç Memur-Sen Başkanı Hasan Üstünkol, Başkanvekili Murat Aygüneş, Başkan Yardımcıları Murat Kara, Levent Bilir, Rıdvan Kapuağası ve Resul ÇetinoğluVali Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret ederek 81 İl Genç Memur-Sen başkanının kaleme aldığı“İman ve İnancın Zaferi 15 Temmuz Destanı” adlı kitabı takdim etti.
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