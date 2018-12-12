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Genç kızları böyle kandırıyorlar! Fotoğraflarını çekip...

İzmit'te sosyal medyadan yüksek beğeni vaadiyle tuzağa çekilen genç kızlar kötü yola düşüyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:57
Genç kızları böyle kandırıyorlar! Fotoğraflarını çekip...

İzmit'te, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri, yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 kızı, uygunsuz fotoğraflarını çekip, bunları yaymakla tehdit ederek batağa sürükleyen 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada yüksek beğeni vaadiyle tuzak kurdukları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya üzerinden iletişime geçti

İzmit'te S.Ü., sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 kıza, fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Çektiği fotoğrafların sosyal medyada yüksek beğeni alacağı vaadinde bulunan S.Ü., buluştuğu kızların uygunsuz görüntülerini çekti. S.Ü., daha sonra bu fotoğrafları yaymakla tehdit ettiği kızları batağa sürükledi. S.Ü.'nün yanındaki kişilerle birlikte korsan taksiler aracılığıyla kızları Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'daki çeşitli otellere gönderdiği belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu kızlara kurulan tuzak ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin İzmit'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda S.Ü. (34), F.K. (49) ve M.Ö. (60) yakalanıp, gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:57
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. İzmit
  6. genç kız

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  • veliveli35 dk önce
    Önce sen güzelsin reklam ajansı için poz alalım filanca otelde.. Sonra da gazozuna uyuku hapı.. bu taktik hep tutar...
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