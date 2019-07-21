0553 313 94 23

Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı! Arkasından bakın kim çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 genç kız silahlı saldırıya uğradı. Genç kızlardan biri yaralanırken saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen bir kişi de gözaltına alındı.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:40
Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı! Arkasından bakın kim çıktı

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A. da olayı erkek arkadaşı Mustafa Ö'ye anlattı.

Genç kızları takip eden Mustafa Ö. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen Dilara B. (19) ve Şeyda O'ya (24) silahla ateş etti.

Dilara B. saldırıdan yara almadan kurtulurken Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ameliyata alındı

Olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şeyda O’nun ameliyata alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:40
  1. adana
  2. yerel haberler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    1. The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a..
    2. Palu’nun sorunları masaya yatırıldı
    3. Didim’de Altınkum plajı tıklım tıklım..
    4. THK'den "eski yöneticiler" için suç..
    5. Komutanlardan Vali Ali Hamza..
    6. Düzce’de sel felaketinin yaraları..
    7. Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında..
    8. Didim’de deniz dip temizliği
    9. Yusuf Güney Malatyalıları coşturdu
    10. Nusaybin’de park halindeki araç yandı
    11. 112 Acil Servis çalışanlarından tarla..
    12. Hakkari’de güvenlik güçlerine taciz..
    13. Adını verdiği taşın müzesini kurdu
    14. 7 bin 500 TL veren Fatih Terim'le aynı..
    15. Çanakkale’de 32 göçmen yakalandı!
    16. Trafik kazası 9 yaralı
    17. Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde..
    18. Genç kızlara silahlı saldırı!..
    19. Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    20. Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya..
    21. Sivas'ta otomobil şarampole uçtu! 2'si..
    22. Bakan Selçuk: ”İnşallah okullar..
    23. Ritmik Cimnastik Dünya Gençler..
    24. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı
    25. Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci..
    26. 150 yıllık proje Karadeniz’de..
    27. Bursa’da Geyikli Baba anıldı
    28. Zidane Bale'in takımdan ayrılacağını..
    29. Giresunspor'un ikinci etap kampı..
    30. Kamyonet, 8 metreden dereye düştü!..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi