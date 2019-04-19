Genç Kızlar Ragbi Takımı Türkiye finallerinde

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ilin ve ilçenin ilk genç kızlar ragbi takımı Türkiye Finallerine katılacak.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul sporları kapsamında kurduğu Genç Kızlar Ragbi takımı Samsun’da yapılacak Türkiye finaline katılacak. Okulun Beden eğitimi öğretmeni Gülderen Karataş tarafından sene başında Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorisinde 2 adet ragbi takımı kuruldu. Bozüyük’te öğrenciler ve veliler tarafından ilgi ile karşılanan Ragbi takımı oyuncuları Ekim ayından itibaren çalışmalarını düzenli olarak devam ettirdi. Okulun Genç Kızlar Ragbi takımı il genelinde rakibi olmadığı için direk Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Geç Erkekler Ragbi takımı ise rakibine yenilerek il 2.si oldu.

Okul Müdürü Adnan Yıldız, “İlimizi ve ilçemizi Samsun’da temsil edecek olan Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar Ragbi takımına başarılar diliyorum” dedi.