0553 313 94 23

Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Konya’da motosikletin kayması ve otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve motosikletteki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:22
Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Konya’da motosikletin kayması ve otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve motosikletteki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Çocuk ve Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, kaydıktan sonra önünde seyir halinde olan Mohamet El S. yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa İ. hafif yaralanırken, arkasında bulunan Özge Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çevrede inceleme yapan polis ekipleri bir iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kayması sonucu aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Özge Karakaya’nın, arkadaşı Sefa İnel ile gezintiye çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni bulvarlar kazandırıyor
    1. Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni..
    2. Merkez Bankası'ndan swap adımı
    3. Merkez Bankası'ndan kritik TL hamlesi
    4. İki kız kardeş suçüstü enselendi
    5. Kaybolan engelli çocuğun cesedine..
    6. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    7. Amerika ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik..
    8. Genç kızın öldüğü motosiklet kazası..
    9. İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    10. ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi..
    11. Tren içinde kobra yılanı yavruları..
    12. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    13. Beşiktaş'ta Gökhan ameliyat oldu
    14. Antalya’da hayvan pazarında..
    15. Belediyeden kurban pazarına ücretsiz..
    16. Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu..
    17. Vladimir Putin'den korkutan açıklama:..
    18. Korkutan yangın! 3'ü çocuk 5 kişi..
    19. Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz..
    20. Kırıkkale Belediyesi kimsesizlerin..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır