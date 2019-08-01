0553 313 94 23

Genç Kızılaycılardan örnek davranış

Balıkesirli Genç Kızılaycılar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sındırgı’nın kırsal mahallelerinde yaşlı ailelere gıda kolisi yardımı yaptılar.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
Genç Kızılaycılardan örnek davranış

Balıkesirli Genç Kızılaycılar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sındırgı’nın kırsal mahallelerinde yaşlı ailelere gıda kolisi yardımı yaptılar. Sındırgı dönüşü genç Kızılaycılar Atatürk Şehir Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek gül hediye ettiler.


Balıkesir Kızılay Şubesine bağlı Genç Kızılaycılar, Başkanları İbrahim Ayyıldız ileKurban Bayramı öncesi Sındırgı’nın Akçakısrak ve Gölcük mahallerinde yaşayan yaşlı bireyleri ziyaret ederek gıda kolisi, kıyma ve kuşbaşı konserve dağıttılar. Genç Kızılay Başkanı İbrahim Ayyıldız," Yaklaşan kurban bayramı öncesi Balıkesir ve ilçelerinde yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi ve içinde kıyma ve kuşbaşı et olan konserve kutuları dağıtıyoruz. Hasta olan yaşlı bireyleri de evlerinde ve hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun çiçeği vererek, moral vr motivasyonlarını yükseltiyoruz" dedi. Genç Kızılaycılar, Sındırgı dönüşü Balıkesir Atatürk Hastanesi Onkoloji servisinde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sunarak, yanlarında olduklarını beyan ettiler. Genç Kızılaycılar hasta bireylere gül dağıtarak moral verdiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavurucu sıcakta süt sağımı
    1. Kavurucu sıcakta süt sağımı
    2. Döviz kurları
    3. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    4. Gaziantep'te feci kaza: Ölü ve yaralılar
    5. Facebook’un zihin okuma cihazı ilk kez..
    6. Brent petrolün varili 64,48 dolardan..
    7. (Özel) Sessiz dünyasında bale yapıyor
    8. Nikaragua'da "dang humması" uyarısı
    9. Büyükelçilere üç vazife! S-400 ve F-35..
    10. Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık..
    11. (Özel) Bu köyde asırlardır davul..
    12. TRAKYAKA 2019 Teknik Destek programını..
    13. (Özel) Yaşlı adamın panikle dışarı..
    14. Ağustos 2019 Dünya Gündemi
    15. Doğalgaza zam
    16. Didim’de şüpheli üç şahısta uyuşturucu..
    17. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    18. Otobüs kazası kameraya yansıdı
    19. CHP’li belediyeler 4 ayda döküldü
    20. Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus’a..
    21. Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık..
    22. Anne sütünün faydaları
    23. Gebelik yüzmeye mani değil
    24. Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif..
    25. Beykoz’da yaşlıların evleri temiz,..
    26. Ağrı Organize Sanayi Bölgesi..
    27. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    28. Eskişehirspor'da deprem! Takım..
    29. Kanserli hastalarda kemiklere..
    30. "Türkiye'nin ev tekstili ihracatındaki..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler