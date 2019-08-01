Genç Kızılaycılardan örnek davranış

Balıkesirli Genç Kızılaycılar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sındırgı’nın kırsal mahallelerinde yaşlı ailelere gıda kolisi yardımı yaptılar. Sındırgı dönüşü genç Kızılaycılar Atatürk Şehir Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek gül hediye ettiler.

Balıkesir Kızılay Şubesine bağlı Genç Kızılaycılar, Başkanları İbrahim Ayyıldız ileKurban Bayramı öncesi Sındırgı’nın Akçakısrak ve Gölcük mahallerinde yaşayan yaşlı bireyleri ziyaret ederek gıda kolisi, kıyma ve kuşbaşı konserve dağıttılar. Genç Kızılay Başkanı İbrahim Ayyıldız," Yaklaşan kurban bayramı öncesi Balıkesir ve ilçelerinde yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi ve içinde kıyma ve kuşbaşı et olan konserve kutuları dağıtıyoruz. Hasta olan yaşlı bireyleri de evlerinde ve hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun çiçeği vererek, moral vr motivasyonlarını yükseltiyoruz" dedi. Genç Kızılaycılar, Sındırgı dönüşü Balıkesir Atatürk Hastanesi Onkoloji servisinde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sunarak, yanlarında olduklarını beyan ettiler. Genç Kızılaycılar hasta bireylere gül dağıtarak moral verdiler.