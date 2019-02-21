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Genç Kızılay Aydın’da anlamlı çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Genç Kızılay, Aydın yaptığı çalışmalarla gelecek nesillerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:02
Genç Kızılay Aydın’da anlamlı çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Genç Kızılay, Aydın yaptığı çalışmalarla gelecek nesillerin hayatına dokunmaya devam ediyor.


Aydın Genç Kızılay projeleri ile Aydın gündeminde anlamı yer etmeye devam ediyor. Hayata geçirilen son projeleri “Çantalarımızda Laboratuvar Var” projesini Aydın Gençlik Merkezi ile birlikte Kocagür İlköğretim Okulunda hayata geçiren Genç Kızılay, projeyi tüm köy okullarına yaymak için çaba sarf ediyor.


Konuyla ilgili konuşan Genç Kızılay Aydın İl Başkanı Cemal Koyuncu, “Gelecekte güçlü olmak istiyorsak bugün çocuklarımızı bilimle ve bilgiyle tanıştırmamız gerekiyor. Ekibimiz içinden böyle bir teklif geldi ve biz bu teklifi çok önemli bulduk. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Erencan TEYMUR koordinesinde çalışmaya başladık. Sağ olsunlar Aydın Gençlik Merkezimizde bize destek verdi. Buradaki amacımız imkânsızlıklar sebebiyle okullarında laboratuvar ortamına sahip olmayan çocuklarımızı bilimle tanıştırıp onlarla deneyler yapmaktı. Ve her geçen gün bu çabamız daha fazla ses getiriyor” dedi.


Sözlerine devam eden ve kuruldukları son 3 aydan bu yana çok çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini ifade eden Koyuncu; “Gerek öğrenci topluluğumuz, gerekse Aydın’ın yerelinde yaşayan gençler olarak 3 ayda 67 etkinliğe imza attık. Yaşatmak için okutun projemiz kapsamında iki köy okulumuza toplamda 400 kitap bağışı gerçekleştirdik. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde köy muhtarlarımız ile koordineli çalışıp 250 ihtiyaç sahibine giyim ve kışlık yardımda bulunduk. Kan verme bilincinin arttırılmasına yönelik Kan merkezimiz ile çalışmalar yaptık. Görme engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için girişimlerde bulunduk. Sokak canlarımız için mama ve barınak yapma faaliyetleri gerçekleştirdik. Aydın güzel bir gençlik hareketi yakaladı. Bu süreçte Gençlik Merkezimiz ve İl Kültür Müdürlüğümüz desteklerini hiç esirgemediler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Genç Kızılay ailemize katılmak isteyen, fikirlerine güvenen tüm arkadaşlarımız Aydın Şubemize gelerek aramıza katılabilir” diye konuştu.


Aydın Genç Kızılay Proje ve Fon’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ise; “Kısa bir süre içinde başta Cemal Başkanımızın desteği, etkinlik ve organizasyon birim başkanımız Erencan Teymur’un olağanüstü gayretleri ve diğer yürütme kurulu üyelerimizin katılımları ile birlikte güzel projelere imza attık. Bu projelerimizi Aydın genelinde yayarak istikrarlı bir şekilde gelenekselleştirmek amaçlarımız arasındadır. Bugün yapılan güzel projeler yarın unutulmamalı. Çok kısa zaman da arkadaşlarımız ile Ulusal ve yerel olmak üzere yeni projeler ile yeni denizlere yola çıkmaya ve yeni gönüller fethetmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:02
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