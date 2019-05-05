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Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Kızını koruyan baba tutuklandı

Beylikdüzü'nde özel hastanede çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, minibüste 57 yaşındaki adamın tacizie uğradığı iddia edildi. Bu durumu öğrenen 44 yaşındaki Baba Yılmaz Y., kızını taciz eden adamı döverek öldürdü.

05 Mayıs 2019 Pazar 22:07
Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Kızını koruyan baba tutuklandı

Beylikdüzü'nde özel hastanede çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, minibüste 57 yaşındaki adamın tacizie uğradığı iddia edildi. Bu durumu öğrenen 44 yaşındaki Baba Yılmaz Y., kızını taciz eden adamı döverek öldürdü.

İstanbul'da Yılmaz Y., kızını minibüste taciz edip evine kadar takip eden 57 yaşındaki Şinasi B.'yi darp ederek ölümüne neden oldu.

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, iki ay önce işten çıktıktan sonra Gürpınar'daki evine gitmek üzere minibüse bindi. İddiaya göre yolculuk sırasında yanına yaklaşan bir kişi genç kıza fiziki tacizde bulundu. S.Y. tacizden kurtulmak için yerini değiştirdi, bir süre sonra da indi. Eve yürüdüğü sırada tacizci de kendisini takip etti.

Koşarak eve girdi ve kapıyı kapattı. Pencereden aşağı baktığında tacizcinin evin kapısında beklediğini gördü. Durumu annesine anlattı, annesi de kocası Yılmaz Y.'yi (44) arayıp haber verdi. Eve gelen baba, kaçmaya çalışan tacizciyi darp etmeye başladı.

Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Şinasi B. geçtiğimiz perşembe hastanede öldü. Baba Yılmaz Y. gözaltına alındı. Güvenlik kamerası incelemesinde, Şinasi B.'yi, darp ettiği belirlenen O.T. isimli bir kişi daha aranırken Yılmaz Y. tutuklandı. Mağdur kız, "Sokaktaki herkes o adama vurdu. Sadece babam değildi. Polisi ve ambulansı arayan zaten babam" dedi.

Kaynak: Sabah

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:28
  1. İstanbul
  2. Beylikdüzü
  3. tacizciye dayak

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