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Genç kızı silahla öldürüp intihar etti

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

31 Ocak 2019 Perşembe 02:27
Genç kızı silahla öldürüp intihar etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç kızı silahla öldüren kişi intihar etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti.

İncedayı, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Tangaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra kendisini vurduğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 02:27
  1. Fethiye
  2. İntihar
  3. Muğla
  4. silahla vurma
  5. tabanca

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