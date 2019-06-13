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Genç kızı silahla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi

Bolu’nun Gerede ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi Berfin Yıldız’ı öldüren şahıs için ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası istendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:58
Genç kızı silahla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi

Bolu’nun Gerede ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi Berfin Yıldız’ı öldüren şahıs için ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası istendi.


Olay, 2016 yılı Aralık ayında Bolu’nun Gerede İlçesi Dayıoğlu Mahallesi Kültür Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’da tekstil işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki C.K., saat 06.30 sıralarında eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gerede Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ın evine gitti. Evin zilini çalmak yerine apartmanın dışındaki korkuluklardan tırmanan C.K., açık olan balkon kapısından Berfin Yıldız’ın evine girdi. Yıldız’la aynı evde bulunan erkek arkadaşı Aziz B.’yi kolundan silahla yaralayan C.K., genç kızı evden çıkararak götürdüğü boş arazide başından vurarak öldürdü. C.K., cinayeti işlediğini itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu.


Olayın ardından tutuklanan C.K. hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘silahla tehdit’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.


Bolu 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, C.K. hakim karşısına çıktı. C.K.’nin avukatlarının bulunmadığı duruşmada, mütaalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, C.K.’nin Berfin Yıldız’a karşı ’tasarlayarak öldürme’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarını işlediğini söyledi. Ayrıca, sanığın silahla yaraladığı Aziz B.’ye karşı ise, ’öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirtti.


Haksız tahrik indiriminin uygulanmamasının istenildiği mütalaada sanık hakkında, ’tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıla kadar, ’silahla konut dokunulmazlığı’ suçundan 3 yıla kadar, ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesi istendi. Sanık C.K. hakkında toplamda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 25 yıl hapis cezası istenmiş oldu.


Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasının ardından savunma yapmak isteyip istemediği sorulan C.K., “Avukatlarım olmadığı ve karar duruşması olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum. Savunmamı karar duruşmasında avukatlarımın yanında yapmak istiyorum” dedi.


Mahkeme, karar duruşması için 2 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:58
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