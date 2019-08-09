Ceren Damar'ın katil zanlısı 4 ay sonra ifadesi değiştirdi

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet, cinayetten 4 ay sonra yaptığı savunmada ifadesini değiştirdi.

Hikmet yeni ifadesinde ilişkileri olduğunu ve Damar’ın ilişkilerini bitirmek istemediği için kopya çektiği gerekçesiyle hakkında işlem uyguladığını iddia etti.

Çankaya Üniversite’si Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in katili Hasan İsmail Hikmet, cinayetten dört ay sonra savunmasını değiştirdi. Verdiği ilk ifadede kopya çekerken yakalandığı ve hakkında işlem başlatıldığı için cinayet işlediğini itiraf ederken, verdiği ikinci savunmada ilişkileri olduğunu öne sürdü.

Hikmet, cinayetten dört ay sonraki ilk ifadesini Ankara 6. Sulh Hâkimliği’nde verdi.

Hakkında “ağırlaştırılmış müebbet” cezası istenen Hikmet hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi. 27 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Hikmet’in dört ay sonra ifadesini değiştirmesini BirGün’e değerlendiren, avukat Zekiye Boz Karaca, şunları söyledi: “Böyle bir değişiklik birçok kadın cinayeti davasında faillerin başvurduğu, kurtulma çabası yönetimidir. Mahkemelerin erkek faillere kolayca uyguladığı haksız tahrik indiriminden yararlanmak için başvurdukları ifade yöntemi olarak karşımıza sıklıkla çıkıyor. Faillerin ilk verdikleri ifadede akıllarına gelmeyen bu savunma, özelikle tutuklu oldukları sürede cezaevinde birbirlerine verdikleri tavsiyelerle bir savunma şeklini alıyor. Erkek dayanışması ile geliştirilen bir savunma ile karşı karşıyayız.”