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Adnan Oktar hakkında, genç kızdan kan donduran ifade

Yıllardır dini pis emellerine alet ederek milleti sömüren sapık Adnan Oktar ve suç örgütünün pislikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgütün mağdurlarından 20 yaşındaki M.T., Oktar’ın yanına götürüldüğü zaman zorla tuvalete sokulduğunu ve orada Oktar’ın kendisini zorla öptüğünü söyledi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:59
Adnan Oktar hakkında, genç kızdan kan donduran ifade

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonun ardından birçok mağdur emniyete giderek yaşadıklarını anlatıyor. 16 yaşında Adnan Oktar grubuyla tanışan 20 yaşındaki M.T örgüt üyeleri tarafından Adnan Oktar'a sunulmasını anlattı. M.T, “Oktar beni tuvalete götürüp öpmeye başladı” dedi.

VİDEOLARIMI KAYDETTİ

Emniyete giderek yaşadıklarını anlatan M.T, “Beni örgüte getiren, Ender Daban isimli şahıs, birçok mürit ile beraber olmamı sağlayarak beni telefonuyla kısa videolar şeklinde kaydetti. Daha sonra beni Adnan Oktar'a götürdü, götürürken külodumu …… Adnan Oktar'ın beni muayene ederek cinsel yeterliliğimi ölçeceğini söyledi” dedi.

“NE DİYORSAM ONU YAPACAKSIN”

Yaşadıkları karşısında çok korktuğunu dile getiren M.T, “Adnan Oktar'ın yanına gittiğimde beni elimden tutarak tuvalete götürdü. Bir anda öpmeye başladı. Ağlamaya başladığımda saçımı arka taraftan tutarak artık onun olduğumu isterse bu akşam yüz kişi ile birlikte olabileceğimi, ne diyorsa onu yapmamı istediğini söyledi. Orada 3 kızın ……. girdiğini gözlerimle gördüm. Bu kızların hepsi birbirini sözlü olarak ……. ve Adnan Oktar buna müsaade ediyordu” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:59
  1. Adnan Oktar
  2. Adnan Oktar mağduru

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