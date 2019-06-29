Genç kıza vurup kaçan sürücü yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Ereğli-Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Özge Özsoy yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada E.A. idaresindeki 33 TL 746 plakalı otomobil kendisine çarparak kaçtı. Kafasını otomobilin ön camına vuran genç kız kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri genç kızı yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Kaza yapan otomobil ise olay yerinden yaklaşık 1,5 kilo metre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu önce otomobilin sürücüsünü belirledi ardından da sürücüyü yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Çarpma neticesinde ön camı patlayan otomobil incelenmek üzere emniyet müdürlüğü garajına çekildi. Kazada hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise otopsi için ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.