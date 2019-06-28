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Genç kıza kapkaç şoku

Antalya’da çantası kapkaç yöntemiyle çalınmaya çalışılan genç kız büyük şok yaşadı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:44
Genç kıza kapkaç şoku

Antalya’da çantası kapkaç yöntemiyle çalınmaya çalışılan genç kız büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve büyük korku yaşayan genç kızı arkadaşı sakinleştirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içinde saat 14.30 sırasında meydana geldi. Garsonluk yapan 26 yaşındaki Gülcihan Utuş, park içindeki bir bankta oturup arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada genç kızın yakınındaki banka 20 yaşlarında iki genç oturdu. Utuş’un çantasını gözüne kestiren iki şahıs, kızın ilaçlarını almak için açtığı çantasını kucağından alıp kaçtı. Kapkaççıları kovalamaya başlayan Utuş’un yardım çığlıklarına güvenlik görevlileri ve vatandaşlar koştu. İki genç yakalanacaklarını anlayınca çantayı yaklaşık 50 metre sonra yola atıp kaçtı. Büyük korku yaşayan ve düşmesi sonucu sol ayağını bilekten inciten Gülcihan Utuş için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici verilen genç kız yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Ağlayan ve titreyen Utuş’u arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Utuş, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ise kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:44
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