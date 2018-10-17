Genç kız sosyal medyadan yardım istedi! "Kurtarın..."

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Bursa'da çetenin eline düştüğünü iddia eden bir genç kız, sosyal medyada canlı yayın yaparak yardım istedi.
17 Ekim 2018 Çarşamba 08:37
Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 08:37
Denizli
Bursa
çete
Genç Kız
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