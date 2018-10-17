Genç kız sosyal medyadan yardım istedi! "Kurtarın..."

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak çetenin eline düştüğünü ve can güvenliği olmadığını söyleyen kadın polis ekiplerince ailesine teslim edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili ifadesini aldığı erkek arkadaşı "Ailesini arayıp ‘Gelip beni buradan alın yoksa öldürecekler" dedi. Daha sonra telefonuyla video çekmeye başladı.

Videoyu çekerken söz konusu iddialarda bulundu, "Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Hatice P. isimli bir kadın sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisine yardım edilmesini istedi. Ağlayarak çetenin eline düştüğünü ve öldürüleceğini söyleyen genç kadın vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Polis ekiplerinin de bu işin içinde olduğunu iddia eden kadına ilk yardım polisten geldi.

Canlı yayın sonrası emniyet olaya el attı

Canlı yayının yayılmasından sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olaya el attı. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket eden Bursa Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Hatice P.’yi Bursa’ya getirerek ifadesine başvurdu. Genç kadın emniyetteki ifadesinde yaşananları hatırlamadığını ve herhangi bir çetenin eline düşmediğini söyledi.

Genç kadının iddialarını araştıran polis ekipleri bilirkişi olarak Hatice P.’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.’nin de ifadelerine başvurdu. M.E. emniyetteki ifadesinde Hatice P. ile bir gazinoda tanıştığını söyledi.

"Bir gazinoda tanıştık"

M.E. Hatice P.’nin uyuşturucu kullandığını ve yayın yaptığı gün de bir müşterisi ile buluştuğunu dile getirerek, “Hatice ile bir gazinoda tanıştık. Numarasını aldım ve numaramı verdim. Hatice kendi isteğiyle sık sık şehir dışına çıkardı Bursa’ya geldiğinde de otellerde kalırdı. Olay günü beni aradı ve onu Orhangazi’de kaldığı otelden almamı istedi. Almaya gittim 20 dakika bekledim. Sonra elinde 3 valizle aşağı indi. Arabaya bindiğinde tedirgin ve birinden kaçıyor gibiydi.

"Benim de çete üyesi olduğumu iddia etti"

Tuhaf hareketler sergiliyordu. Yolculuk boyunca tuhaf hareketleri devam etti. Bir çetenin peşinde olduğunu hatta benim de çete üyesi olduğumu iddia etti. Polise gidip şikayetçi olalım, dedim. Gittik daha sonra şikayetçi olmadığını söyledi. Neden böyle davranıyorsun, dediğimde uyuşturucu kullandığını, kafasının karışık olduğunu söyledi.

"Gelip beni buradan alın yoksa öldürecekler"

2 saat sonra merak edip aradığımda bana Orhangazi meydanında olduğunu söyledi. Yanına gittim, ağlıyordu. Ailesini arayıp ‘Gelip beni buradan alın yoksa öldürecekler’ dedi. Daha sonra telefonuyla video çekmeye başladı. Videoyu çekerken söz konusu iddialarda bulundu. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ailesi denizli'den gelerek kızlarını teslim aldı

Polis ekipleri alınan ifadelerin ardından uyuşturucu bağımlısı olan genç kadının ailesi ile irtibata geçti. Hatice P.’nin ailesi Denizli’den gelerek kızlarını teslim aldı.