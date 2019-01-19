"Genç Kadınlar Maarifi" Kapanış Programı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince düzenlenen "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönem kapanış programına katıldı.

Program, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Semiha Yıldırım, "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönemini tamamlayarak sertifika almaya hak kazananları tebrik ederken, katılımcılara şöyle seslendi:

"Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum. Her işi yapabilecek güç ve yeteneğe sahipsiniz. Bizim sizlere yapacağımız en büyük destek, imkan ve fırsatlardan yararlanmanıza yardımcı olmaktır. Sizler çalışan, üreten kişiler haline geldikçe, ülkemiz daha hızlı gelişecektir. İnşallah yarınlarımız sizlerin gayretiyle daha güzel olacak. Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Bilginizi, becerinizi, azim ve enerjinizi birbirinizle paylaşın. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız. Unutmayın, hayattaki yerinizi ve itibarınızı kendiniz tayin edeceksiniz."

Konuşmasının ardından Yıldırım, sertifikalarını verdiği katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



- "İstanbul'la ilgili hayali olan kim varsa, onlarla yürümeye çalışıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş da Gençlik Meclisinin yılda 2 binin üzerinde faaliyetle 900 binden fazla gence dokunduğunu ifade ederek, "İstanbul'la ilgili hayali olan kim varsa, biz o arkadaşlarımızla yol yürümeye çalışıyoruz." dedi.

Samet Ağırbaş tarafından Semiha Yıldırım'a İSMEK kursiyerlerince yapılan "ipek kadife üzerine el işlemesi" bir eser takdim edildi. Yıldırım da Ağırbaş'a çini hediye etti.

- Genç Kadınlar Maarifi

Eğitim alanında eksik kalan tüm yönlerini tamamlamak isteyen genç kadınlara öncelik tanıyan, onlara birikim kazandırarak değerlerine sahip çıkan, geleceğin kültürlü genç kadınlarını yetiştirmeyi amaçlayan sertifikalı eğitim programı Genç Kadınlar Maarifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenleniyor.

Programa, lise, lise dengi okul ve üniversite eğitiminin dışında kendilerini farklı alanlarda donanımlı hale getirmek ve geliştirmek isteyen 18-25 yaş arası gençler katılıyor. Programda uzman eğitimciler tarafından 5 hafta süren "kişisel gelişim", "inovasyon", "uzay teknolojileri", "moda" ve "sosyal medya" eğitimleri veriliyor.

Dördüncüsü düzenlenen program kapsamında 500'ün üzerinde katılımcıya sertifikaları verildi.