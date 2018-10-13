Genç kadını yakmıştı! O cani tutuklandı

Bursa'da, otomobilde tartıştığı arkadaşı Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Ümit Varol (30), tedavisinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek" suçundan tutuklandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta, 25 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç'ten gelen arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülürek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı bırakıp kaçtı. Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol, polis tarafından yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradan da İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vatansever, 28 Eylül Cuma günü Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adliyeye sevk edildi

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen Ümit Varol, tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra polis ekiplerince Bursa'ya getirildi. Emniyette susma hakkını kullanan Varol, adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Bursa'da, otomobilde tartıştığı arkadaşı Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Ümit Varol (30), tedavisinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan tutuklandı. Varol, savunmasında, olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra otomobilde konuşmaya başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sohbet ederken aramızda tartışma çıktı. Bana 'seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Ben de sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak kendi kollarıma döktüm. O da buna sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım."