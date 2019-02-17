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Doğumdan 5 saat sonra hayatını kaybetti

Adapazarı'nda 31 yaşındaki Burcu İri, doğumdan sonra kanamasının arması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

17 Şubat 2019 Pazar 09:05
Doğumdan 5 saat sonra hayatını kaybetti

Sakarya Valiliği'nde görev yapan Kemal (34) ile Burcu İri çiftinin dün sabaha karşı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre doğumdan sora Yeni Doğan Ünitesi'ne alınan Burcu İri, 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Ameliyata alınan İri, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Eşinin ölüm haberini alan eşi Kemal İri ve yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.

Otopsi yapıldı

İri'nin yakınları hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Burcu İri’nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne Burcu İri’nin dünyaya gelen erkek çocuğunun ismini 'Ali' verdiği belirtildi. Burcu İri'nin cenazesi, Erenler ilçesinde bugün öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:05
  1. Sakarya
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