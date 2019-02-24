Genç kadın tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı Samsun’da genç bir kadın, evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.

Samsun’da genç bir kadın, evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle’de dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki T.K. adlı kadın, kendi evinde tartıştığı ağabeyi M.E.K.’ye ruhsatsız tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri M.E.K.’nin sağ dizüstünden girip diz altından çıkarken, biri de sol bacağını sıyırdı. Yaralanan M.E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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