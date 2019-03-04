Genç kadın rezidansın 11. katından düştü

Adana’da rezidansta oturan ablasının yanına gelen genç kadın, 11. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabahleyin rezidanstan işe gitmek için çıkan bir kişi çocuk oyun alanının yanındaki çimenlik alanda bir kadının yerde yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına kalp masajı yaptıktan sonra ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada polis de olay yerine gelerek genç kadının 32 yaşındaki A.T. olduğunu, önceki gün ablası S.Z.’nin yanına geldiğini belirledi. 15 katlı rezidansın 11. katında oturan abla S.Z. polisin kapıyı çalmasıyla kız kardeşinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Polis evde yaptığı incelemede evin bir penceresinin açık olduğunu tespit etti. Kadının düştüğünü ya da atladığını gören olmadığı için A.T.’nin açık olan pencereyi ya hava almak için açtığı ya da intihar etmek için açtığı değerlendiriliyor.

Hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.