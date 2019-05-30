Genç kadın intihar etti
Erzurum Yunus Emre Mahallesi’nde bunalıma giren genç kadın 5.30 Mayıs 2019 Perşembe 15:23
Erzurum Yunus Emre Mahallesi’nde bunalıma giren genç kadın 5. kattan atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre,Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ç.A. (25) yaşadıkları binanın beşinci katından atlayarak intihar etti. Daha öncede intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Ç.A. olayın hemen ardından kaldırıldığı bölge eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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