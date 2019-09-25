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Evinde asılı bulunan kadının günlüğünde yazanlar kan dondurdu!

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki evinde asılı halde bulunan evli kadının ablası, kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu belirtti. Kardeşine ait günlükte yazılanları paylaşan acılı abla kardeşinin eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:44
Evinde asılı bulunan kadının günlüğünde yazanlar kan dondurdu!

Adana'da yaşayan Medine Kara, aynı iş yerinde çalıştığıAhmet Kara (39) ile 24 Eylül 2016'da evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine Kara ile eşi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine Kara, 8 Eylül 2017'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Ahmet Kara olayla ilgili ayıhah ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Medine Kara'nın boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.

Aile itiraz etti, eşi suçlamaları kabul etmedi

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet Kara'nın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfakta intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

Günlüğü bulundu

Olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci, Medine'ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içindeki günlüğü okuyan Değirmenci, olayın aydınlatılması için harekete geçti. Hatay Cumhuriyet Savcılığı'na günlüğün fotoğraflarını gönderen Değirmenci, kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Günlükte "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürürüm seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Ailenle birlikte oldun. Bana yaşatmadığın zorlukları yaşattın" sözleri dikkat çekti.

Yardım çağrısı

2 yıldır babası Ali Ok (64) ile birlikte kardeşleri Medine Kara'nın ölümünü aydınlatmak için mücadele verdiklerini söyleyen Değirmenci, kardeşinin hayattan koparıldığını ve kesinlikle intihara meyilli olmadığını kaydetti. Hukuk mücadelelerini yılmadan devam ettirdiklerini ama hiçbir sonuç alamadıklarını sözlerine ekleyen Değirmenci, şöyle konuştu:

"Kardeşimin bizzat mezarının açılmasını istiyorum. Ne telefonu ne de günlüğü incelendi. Sadece günlük incelense her şey ortaya çıkacak. Adalet arıyoruz. Kardeşim sürekli eşi tarafından tehdit edildi. Kardeşimin ölümünde eşinin parmağı olduğu konusunda şüpheliyim. Bu dosyaya el atılmasını istiyorum. Benim kardeşim öldüğünden beri uyku uyuyamıyorum."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:44
  1. Adana
  2. Hatay
  3. Medine Kara

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