0553 313 94 23

Genç jokey Bursa’da hayatını kaybetti

Arkadaşının düğünü için İzmir’den Bursa’ya gelen jokey, yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:22
Genç jokey Bursa’da hayatını kaybetti

Arkadaşının düğünü için İzmir’den Bursa’ya gelen jokey, yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Bursa’ya bir yakınının düğününe gelen İslam Taşçı (33), marketten bir şeyler almak için düğün salonundan çıktı. Yoldan karşıya geçmek isteyen Taşçı, yayalara kırmızı yanmasına rağmen koşarak karşıya geçmek istedi. İslam Taşçı’yı fark etmeyen Emin Ö.’nün kullandığı lüks otomobil Taşçı’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre fırlayan Taşçı, 2 metrelik korkulukları aşarak yapımı devam eden tramvay raylarına savruldu. Raylara düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.


Talihsiz adamın aprantilik döneminde birçok derecesi bulunan idman jokeyi olduğu ortaya çıktı. Taşçı’nın ölüm haberinin ardından Türkiye Jokey Kulübü bir açıklama yaptı. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Aralık 1986 yılında İzmir’de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy&Centre of Education’a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında iki kez birinci olurken, bir ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu. Merhumun cenazesi 5 Mart Salı günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek törenin ardından Enhoşlar Ensar Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecektir. Evli olan İslam Taşçi, İzmir’de idman jokeyi olarak mesleğini sürdürmekteydi. Genç yaşta aramızdan ayrılarak bizleri büyük bir üzüntüye boğan aprantimize Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere sevenlerine ve yarışçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paspas üstünde esrar maddesi ele geçirildi: 2 gözaltı
    1. Paspas üstünde esrar maddesi ele..
    2. Pakistan Büyükelçisi: Keşmir kaynayan..
    3. Guaido Venezuela'ya döndü
    4. Mavi Vatan-2019’da görev TCG..
    5. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
    6. Büyük krizde flaş gelişme! Hava sahası..
    7. GÜNCELLEME 2- Beyoğlu'ndaki yangın
    8. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 -..
    9. KARDEMİR'in raylı sistem çalışmalarına..
    10. Şırnak'ta bir asker şehit oldu
    11. "İngiliz Harp Kabinesi karar verdi,..
    12. Ankaragücü için 1 dakika sustular
    13. Şırnak'tan acı haber! Nöbet sırasında...
    14. 2. "Artweeks @Akaretler" yarın açılacak
    15. Karaman kadroyu dolduramadı
    16. Savaş uçağı düştü! Pilot son anda..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da
    18. Hindistan'da hükümet konağından antika..
    19. İzmir'de artistik buz pateni heyecanı
    20. Avusturya'da evinde "Nazi Müzesi"..
    21. TSK: Silopi’de nöbet tutan asker silah..
    22. Bagajındaki yangın söndürücü sayesinde..
    23. Malezya'dan ABD'nin Kudüs'teki..
    24. Caner Erkin'den nafaka isyanı: 50 bin..
    25. Milli Savunma Bakanlığı:..
    26. Yalçın Topçu siteler esnafıyla bir..
    27. HDP 11 ilçede adaylarını geri çekti!..
    28. Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar
    29. "FETÖ, Gezi olaylarından yarar sağlama..
    30. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk