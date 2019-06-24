“Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri Ve Yerel Yönetim Çalışmalarına Melikgazi Projesi AB De Örnek Olacak”

Brüksel’de Avrupa Birliğinin, Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Gurubu toplantısında sunum yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupalı Parlamenterlere Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin katkısı konusunda vermiş olduğu bilgilerin Melikgazi Projeleri adı altında örnek oluşturarak referans gösterileceğini söyledi.

Sosyal Belediyecilik ve işgücü projeleri kapsamında gençleri meslek sahibi yaparak ve KOBİ destekli işyerleri açmaları yönündeki projeleri bulunduğu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi sosyal sorumluluk, istihdama katkı, ekonomik gelişme ve yatırımlara öncü projeleri ile şehrin adeta gelişmesine lokomotif olmaktadır. Meslek Edindirme Kurslarımızda genç işsizleri birçok meslek öğreterek bunları öncelikle kalifiyeli eleman sonradan da işyeri açmaları konusunda teşvik çalışmalarımız var. Bu çalışma belediyelerin asli görevi değil ancak şehrin bütünlüğü açısından yatırım ve çalışmalarımız ile şehrin ufkunu açmak zorundayız. Bu çalışmamızı AB de sunduk. Çok beğeni ve ilgi gördü çünkü yerel yönetimlerin artık şehrin ekonomisinden de, istihdamından da ve işgücünden de sorumlu hale getirmiştir” dedi.

İstihdamın aslında bir uluslararası bir sorun oluştuğunu ve projenin önemsendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimler ile ilgili sunumun kitap haline getirilerek AB ülkesinde yerel yönetimlere dağıtılacağını kaydetti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin sunumunda Melikgazi Projesinin AB ülkelerine rehber olacağını sözlerine ekledi.